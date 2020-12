Gleich vier Anklageschriften hat die Staatsanwältin zur eskalierten Ticketkontrolle vom 1. Juli 2018 an der Bushaltestelle Bahnhof Wipkingen in Zürich verfasst. Drei richten sich gegen VBZ-Kontrolleure und eine gegen einen heute 23-jährigen Schwarzfahrer .

Der hauptbeschuldigte 47-jährige Kontrolleur trat den Schwarzfahrer mit dem Schuh heftig gegen den Kopf . Er verpasste zudem einem Passanten, der den Vorfall mit dem Handy filmte, eine Ohrfeige. Am Freitag muss sich der 47-Jährige vor dem Bezirksgericht Zürich wegen versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. Seine zwei Kollegen sind wegen einfacher Körperverletzung angeklagt.

Der Schwarzfahrer steht ebenfalls vor Gericht. Der Schweiz-Ägypter ist nicht nur wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte angeklagt, sondern auch wegen Hinderung einer Amtshandlung. Zwei Polizisten wollten den jungen Mann im März 2019 in seiner Wohnung für eine polizeiliche Vorführung verhaften. Er schrie laut und wehrte sich so heftig, so dass schliesslich vier Polizisten im Einsatz waren.