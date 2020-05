Aktualisiert 14.05.2020 15:48

Drei Männer landeten wegen falsch parkiertem Auto im Spital

Der Grund für die Verletzungen ist aber kein Unfall, sondern ein handfester Streit, der wegen des falsch abgestellten Fahrzeugs entbrannte. Am Donnerstag musste sich das Strafgericht Basel-Stadt mit dem Fall befassen.

von Steve Last

In Basel kam es am 6. Juli 2018 zu seiner gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen vier Männern, wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Auslöser war offenbar ein falsch parkiertes Auto. Die Polizei fand die vier mutmasslichen Beteiligten verletzt vor Ort vor. Drei von ihnen mussten im Spital behandelt werden.

Einer stellt sein Auto falsch ab, ein anderer regt sich darüber auf. Kurze Zeit später sind vier Personen verletzt, drei davon im Spital. Darüber wie die Situation eskalierte und wer wem was angetan hat, erzählten die Beschuldigten am Donnerstag vor dem Strafgericht Basel-Stadt ganz unterschiedliche Versionen. Die Staatsanwaltschaft warf den zwei Kosovaren und zwei Schweizern Delikte von Drohung bis einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand vor. Sie forderte bedingte Freiheitsstrafen von sechs bis acht Monaten.

Gemäss Anklageschrift wollte der heute 60-jährige A. T. senior* am Abend des 6. Juli 2018 zur Arbeit fahren. Sein Auto habe er in der Strasse aber zugeparkt vorgefunden und sich lauthals darüber aufgeregt. Der Falschparkierer, der 40-jährige A. K.*, habe daraufhin seinen Freund D. L.* gebeten, das Auto umzuparkieren. Zwischen A. K., D. L. und A. T. senior sei es in der Folge zu einer Auseinandersetzung gekommen. A. K. habe seinen älteren Kontrahenten «in den Schwitzkasten genommen, auf ihn eingeschlagen und ihn zu Boden gerissen», heisst es.

Von seiner Schwester alarmiert griff der heute 30-jährige Sohn von A. T. senior ein, so die Anklage. A. T. junior* habe die beiden Angreifer von seinem Vater getrennt und D. L. zu Boden gerissen. A. T. senior soll A. K. dann noch einen Stein an den Kopf geworfen haben. Junior soll sich ebenfalls mit einem Stein bewaffnet, ihn jedoch nicht eingesetzt haben. Kurz darauf traf die Polizei ein und fand die vier verletzten Männer vor.

Keiner will geschlagen haben

Am Donnerstag erschienen nur drei der vier Beschuldigten vor Gericht. Der offenbar nicht in der Schweiz wohnhafte D. L. scheint untergetaucht zu sein. A. K. gab bei der Befragung lediglich zu, sein Auto schlecht parkiert zu haben. Zur Konfrontation sei es gekommen, weil A. T. senior die Mutter von A. K. beleidigt habe.

A. T. Senior dementierte dies jedoch und gab an, direkt von A. K. attackiert worden zu sein. «Er hat mich zerstört», so der Mann zur Tatsache, dass sich der Vorfall vor seiner Haustür ereignet habe. Seither sei er in psychiatrischer Behandlung. Er will A. T. weder geschlagen noch einen Stein nach ihm geworfen haben. Die Riss-Quetsch-Wunde an A. T.s Kopf konnte er nicht plausibel erklären.

A. T. junior zeigte sich überrascht, überhaupt als Beschuldigter im Saal zu sitzen. «Ich war zunächst als Auskunftsperson geladen», wunderte er sich. Auch er dementierte, zugeschlagen zu haben, gab aber zu, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. «Ich wollte nur meinen Vater schützen», sagte er.

Der Stein flog, die Fäuste nicht

Im Hinblick auf die Feststellungen durch das Gericht dürfte die Anklageschrift übers Ziel hinausgeschossen sein. Die Gerichtspräsidentin hielt zunächst fest, dass es für den angeklagten Raufhandel mindestens drei Personen gleichzeitig in einer Auseinandersetzung braucht. Dies sei aber nicht nachweisbar und die Aussagen von A. T. senior diesbezüglich «höchst unglaubwürdig». Es folgten kostenlose Freisprüche für den abwesenden D. L. sowie für A. T. junior. Letzterer habe ohnehin bestenfalls eine Tätlichkeit begangen, die aber als Notwehrhilfe einzustufen sei.

Falschparkierer A. K. hingegen bekam eine Busse von 300 Franken für eine Tätlichkeit aufgebrummt. Das Gericht sah es als erstellt an, dass er A. T. Senior am Kragen gepackt hatte. Mehr sei aber nicht passiert. «Sie wurden provoziert, aber das rechtfertigt nicht, dass Sie auf ihn losgegangen sind», so die Richterin.

A.T. senior wurde wegen einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand schuldig gesprochen und zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 100 Franken verurteilt. Nach Einschätzung des Gerichts hat er A. K. einen Stein an den Kopf geworfen. Das Verletzungsbild an A. K.s Kopfwunde decke sich mit einem Steinwurf, hiess es.