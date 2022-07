Birsfelden BL: 3 Männer schlagen 33-Jährigen spitalreif und hauen ab

Die Polizei sucht nach drei Männern, die am frühen Samstagmorgen einen 33-Jährigen in Birsfelden BL spitalreif zugerichtet haben.

Drei Unbekannte haben in Birsfelden BL einen 33-Jährigen niedergeschlagen und so schwer verletzt, dass er ins Spital gebracht werden musste. Wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte, war das Opfer gerade dabei, den Birskopfsteg vom Birsköpfli auf der Basler Seite her zu überqueren. Dabei hätten die Täter ihn attackiert.