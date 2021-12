Brusio GR – Drei Männer wildern am Weihnachtsabend einen Hirsch

Kurz vor 22.30 Uhr ging am Weihnachtsabend bei der Kantonspolizei Graubünden eine Meldung ein, dass in Brusio ein gewilderter Kronenhirsch in ein Auto verladen werde. Die Polizei sowie Mitarbeitende der Zollverwaltung und ein Wildhüter rückten aus und kontrollierten die Beschuldigten in ihrem Zuhause, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Die drei einheimischen Männer im Alter von 29, 30 und 61 gaben zu, das Tier gewildert zu haben.