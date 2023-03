CS für drei Milliarden Franken – ein Super-Deal?

Die UBS übernimmt die Credit Suisse für drei Milliarden Franken. Das hat Alain Berset am Sonntagabend verkündet. Diese Lösung garantiere die weltweite Finanzstabilität, sagte der Bundespräsident. Denn die CS habe das Vertrauen der Märkte trotz einer guten Kapitalisierung verloren. Nun stelle man es wieder her.

Angebot der UBS liegt massiv unter Börsenwert

Karin Keller-Sutter sprach von einer «Lösung zu Gunsten der Schweiz». Jede andere Lösung hätte eine Finanzkrise ausgelöst, so die Finanzministerin. Der Börsenwert der CS liegt bei über sieben Milliarden Franken. Die UBS bezahlt also nicht einmal die Hälfte des Werts, den die CS an der Börse hat.