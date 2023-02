Verpackungsmüll im Online-Handel: Drei Mini-Artikel kommen in Riesenpaket

Der 27-jährige Marco Z. hat sich auf Digitec Galaxus Abflussreiniger-Stäbchen und zwei Quizspiele bestellt. Angekommen sind die bestellten Artikel in einem überdimensionalen Paket, welches mit Plastik-Luftpolster gefüllt war. «Ich wusste gar nicht, was in dem Paket sein soll, da ich natürlich nicht mit einem solch grossen Paket für meine bestellten Artikel gerechnet habe», so Z.