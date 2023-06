Jasmin Tawil hat ihren Sohn Oceam nach Verhaftungsdrama wieder

1 / 9 Weil ihr mehrfacher Einbruch und Diebstahl vorgeworfen werden und sie auf die Familie ihres Freundes losgegangen sei, wurde Jasmin Tawil in Costa Rica verhaftet. Zwischenzeitlich war sie auch gegen ihren Willen in einer Psychiatrie. Getty Images Dies bestätigt ihr Vater Michael Weber (63) gegenüber RTL. RTL Die 40-Jährige wurde nur wenige Tage nach ihrer Freilassung wieder festgenommen und in Abschiebehaft untergebracht. Policía Profesional de Migración

Darum gehts Der ehemalige GZSZ-Star Jasmin Tawil wurde vor rund drei Monaten in Costa Rica mehrfach festgenommen und schliesslich abgeschoben.

Sie musste ihren mittlerweile vierjährigen Sohn zurücklassen.

Nun konnte die 40-Jährige Ocean wieder in den Arm schliessen.

Grosse Erleichterung bei Jasmin Tawil! Nach drei Monaten ohne ihren Sohn konnte die ehemalige GZSZ-Darstellerin den Vierjährigen nun endlich wieder in die Arme schliessen. «Ich habe vor der Tür meiner Wohnung auf ihn gewartet. Als Ocean dann um die Ecke kam, sind wir aufeinander zugerannt und uns in die Arme gefallen», berichtet sie überglücklich gegenüber «Bild». Ein Mitarbeiter des Kölner Jugendamts habe den Kleinen am Mittwoch nach Husum (D) gebracht und seiner Mutter übergeben.

«Ich kann es noch gar nicht fassen, bin fix und fertig. Mir kommen immer wieder die Tränen», meint sie. Ihr Sohn habe keine Sekunde gefremdelt. Sie freuen sich beide unglaublich, sich endlich wiederzuhaben: «Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben.» In den nächsten Tagen stehe das Nachfeiern von Oceans Geburtstag, der vor drei Tagen war, auf dem Plan. «Er hat schon ein Paw-Patrol-Auto geschenkt bekommen. Er liebt die Serie», erzählte die 40-Jährige, die mittlerweile in einem Café arbeitet. Ihre derzeitige Arbeit und der neue Wohnort hätten ihr dabei geholfen, ihren Sohn zurückzubekommen: Zuvor hätten die Behörden ihre aktuelle Situation überprüft und gemerkt, «dass es keinen Grund gibt, dass Ocean nicht bei mir ist.»

Fotos der «Bild»-Zeitung zeigen, dass Jasmin Tawil wieder strahlen kann.

Tawil selbst hat für die Zukunft bereits genaue Vorstellungen. Die Deutsche will künftig als Eventmanagerin arbeiten und neue Songs aufnehmen. Dass sich das Blatt nach dem schier unendlichen Drama nun gewendet hat, stimmt sie dankbar. «Ich fühle mich endlich wieder komplett. Denn: Mein Sohn, mein Ein und Alles, ist wieder bei mir.»

In den vergangenen Monaten sorgte die Ex-Frau Sänger Adel Tawil (44) für zahlreiche Negativ-Schlagzeilen. So wurde sie Anfang März in ihrer Wahlheimat Costa Rica verhaftet und gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Ihr damals dreijähriger Sohn wurde in Abstimmung mit den deutschen Behörden vor Ort schliesslich in ein Kinderheim gebracht. Kurz nach Tawils Freilassung wurde sie ein weiteres Mal verhaftet. Dies, weil sie sich ohne gültige Aufenthaltsbewilligung im Land aufhielt. Letztlich musste sie das Land ohne ihr Kind verlassen.

«Ich bin völlig fertig», erklärte sie gegenüber RTL kurz nach ihrer Ankunft und führte aus: «Ich bin auch sehr erleichtert, jetzt sicher in Deutschland angekommen zu sein.» Sie habe sich viele Gedanken gemacht und verstanden, dass es in ihrer Wahlheimat für sie keine Zukunft mehr gebe. Entsprechend versichert Tawil, ihr Leben aufräumen und in den Griff bekommen zu wollen. Scheinbar mit Erfolg.