Indianapolis : Drei niederländische Soldaten werden in den USA vor ihrem Hotel angeschossen

Im Umfeld ihres Hotels waren drei Soldaten in eine Schiesserei involviert. Einer der Miltärs, die sich zu Übungszwecken in den USA befanden, musste schwerverletzt ins Spital.

Bei einer Schiesserei in den USA sind drei niederländische Soldaten in ihrer Freizeit verletzt worden. Einer der Soldaten befinde sich in kritischem Zustand, teilte das Verteidigungsministerium in Den Haag am Samstag mit. Die beiden anderen seien bei Bewusstsein und ansprechbar.