Orca Angriff: Jacht von Schweizer Segelteam versinkt im Mittelmeer

Eine Schweizer Segeljacht geriet in Seenot.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche wurde die Schweizer Segeljacht «Alboran Champagne» von drei Orcas angegriffen. An Bord der Jacht waren vier Menschen, sie waren gerade von Teneriffa nach Benalmadena in Südspanien unterwegs.