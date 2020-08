Küssnacht am Rigi

Drei Personen auf Töff knallen in Hausmauer – 20-Jähriger tot

Ein schwerer Verkehrsunfall forderte kurz nach 3 Uhr am Samstagmorgen in Haltikon ein Todesopfer und zwei Verletzte. Sie waren zu dritt auf einem Motorrad unterwegs.

In Haltikon in Küssnacht am Rigi kam ein 20-Jähriger ums Leben.

Nach ersten Erkenntnissen prallten in der Nacht auf Samstag um 2.45 Uhr drei Personen auf einem Motorrad in Haltikon in eine Hausmauer. Dabei verletzte sich ein 20-jähriger Mann derart schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

«Enorme Belastung für die Einsatzkräfte»

Neben der lokalen Feuerwehr und der Kantonspolizei Schwyz standen auch die Rega, ein Care-Team und di Staatsanwaltschaft Innerschwyz im Einsatz. Wie Oberstleutnant Damian Meier auf Anfrage sagt, war der Fall für die Einsatzkräfte sehr schwierig und emotional. Bei den Verunfallten handelt es sich um Schweizer aus Umgebung von Küssnacht am Rigi. Meier: «Man kennt sich in der Region. Es war eine enorme Belastung.»

Der Unfall ereignete sich gemäss Auskunft des Polizeikommandanten auf einer Nebenstrasse in Haltikon, einem Teil der politischen Gemeinde Küssnacht am Rigi. In der Gegend um den Unfallort kam es in der Nacht auf Samstag zu einer Festivität. Ob die drei Verunfallten diese besucht hätten, wird derzeit von der Polizei ermittelt. Auch ob beim Unglück Drogen oder Alkohol im Spiel waren. Die drei sollen sich mit einem leichten Motorrad, einer 125-Kubikzentimter-Maschine, auf dem Heimweg befunden haben.