In einem Mehrfamilienhaus an der Gasstrasse im Basler St. Johann-Quartier brach am frühen Dienstagabend ein Brand aus. Bewohner alarmierten gegen 17.30 Uhr die Rettungsdienste, nachdem sie das Feuer im ersten Stock bemerkten. Als die Feuerwehr, Rettung und Polizei kurze Zeit später vor Ort waren, stand die Wohnung in Vollbrand und es drang dichter Rauch auf die Strasse.