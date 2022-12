Bern: Frau durchbricht bei Verfolgungsjagd 3 Polizeisperren

Nun wurde sie per Strafbefehl zu Geldstrafen und Bussen in Höhe von 8650 Franken verurteilt – davon 4500 auf Bewährung.

Es war Sonntagabend kurz vor 23 Uhr und die Polizei führte bei einem Bahnübergang in Worblaufen BE eine Verkehrskontrolle bei einem Auto durch. Plötzlich liess die Frau, die gerade kontrolliert wurde, ihr Auto wieder an, gab Gas – und raste davon. Die Polizeipatrouille nahm die Verfolgung sofort auf, doch der Flüchtigen gelang es, den Wagen abzuhängen. Kurze Zeit später waren vier Polizeipatrouillen hinter ihr her. Das war bereits aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern bekannt.