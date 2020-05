Neues Video aufgetaucht

Drei Polizisten knieten auf George Floyd

Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt den Polizeieinsatz gegen George Floyd aus einer anderen Perspektive. Demnach hielten gleich drei Beamte den 46-Jährigen am Boden.

Floyd war beim Polizeieinsatz am Montag ums Leben gekommen. Einer der vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurde am Freitag des Mordes angeklagt. Bei ihm handelt es sich um Derek Chauvin, der sein Knie minutenlang an den Hals Floyds gedrückt hatte. Floyd hatte mehrfach um Hilfe gefleht, bevor er das Bewusstsein verlor. Der 46-jährige Afroamerikaner wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt.