Keinen Nachwuchs mehr: «Drei reichen» – Influencerin Anna Wünsche will sich sterilisieren lassen

Erst Anfang Monat ist der «Berlin Tag & Nacht»-Star zum dritten Mal Mama geworden. Söhnchen Sávio erblickte am 2. Juli das Licht der Welt.

Anne Wünsche will «definitiv jetzt kein Kind mehr», wie sie auf Instagram verkündet. Daher informierte sie sich bei ihrer Frauenärztin über das Thema Sterilisation.

Sávio Elio erblickte am 2. Juli das Licht der Welt. Der Kleine ist das dritte Kind – und der erste Sohn – von «Berlin Tag & Nacht»-Darstellerin Anne Wünsche. Die 30-Jährige hat bereits die Töchter Juna und Miley, die 2013 und 2015 geboren wurden. Obwohl ihre Kinder ihr ganzer Stolz sind, wolle Wünsche nun keinen weiteren Nachwuchs mehr.

«Drei reichen», sagte die Influencerin ihren Followerinnen und Followern auf Instagram. Und fügte kurz vor einem Termin bei ihrer Frauenärztin an: «Ich lasse mich da mal beraten zwecks Verhütung beziehungsweise Sterilisation. Ihr wisst ja, dass ich jetzt definitiv kein Kind mehr möchte.» Bei Frauen, die sich sterilisieren lassen, werden die beiden Eileiter verschlossen oder durchtrennt, wodurch sie nicht mehr schwanger werden können.

«Frühestens in einem halben Jahr»

Nach ihrem Beratungstermin meldete sich Wünsche mit einem Update bei ihren Fans. Demnach wolle sie den medizinischen Eingriff «frühestens in einem halben Jahr» durchführen lassen. In der Zwischenzeit wolle sie mit einem Vaginalring, der kontinuierlich Hormone abgibt und so den Eisprung verhindert, eine weitere Schwangerschaft verhindern.