MH17-Prozess : Drei Russen und ein Ukrainer wegen Mordes angeklagt

Knapp sieben Jahre nach dem Abschuss einer Passagiermaschine über dem Osten der Ukraine mit fast 300 Todesopfern geht der Strafprozess in eine entscheidende Phase.

In Abwesenheit der vier Angeklagten leitete das Strafgericht am Montag in einem besonders gesicherten Gebäude am Amsterdamer Flughafen das Hauptverfahren um den Abschuss einer Passagiermaschine über dem Osten der Ukraine ein. Knapp sieben Jahre später geht der Strafprozess in eine entscheidende Phase. Das Gericht werde das umfangreiche Dossier neutral und unvoreingenommen präsentieren, sagte der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis.