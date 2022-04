Halten SO – Drei Schafe sterben bei Brand

Das Feuer war nach rund einer Stunde unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch bis in die frühen Morgenstunden an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100’000 Franken.

In der Nacht auf Sonntag brannte in Halten SO eine landwirtschaftlich genutzte Liegenschaft nieder. Dies berichtet die Kantonspolizei am Sonntag. Wegen des Brandes mussten rund 20 Schafe evakuiert werden. Für zwei davon sei jede Hilfe zu spät gekommen, wie es weiter heisst.