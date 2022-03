Ukraine Krieg: Panama meldet russischen Beschuss auf Schiffe im Schwarzen Meer

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in einer Videoansprache an die Bundestagabgeordneten in Deutschland um mehr Hilfe für sein Land gebeten.

Die Menschen in der Ukraine wollten frei leben und sich nicht einem anderen Land unterwerfen, sagte Selenski am Donnerstag laut Übersetzung in einer Videobotschaft an die Abgeordneten in Berlin.