Spinnen-Alarm : Drei schwarze Witwen aus Südamerika büxen aus Übersee-Container aus

Spinnen in einem Lkw-Container haben im sauerländischen Kierspe nahe Köln für einen Einsatz von Feuerwehr und Ordnungsamt gesorgt. Auf dem Gelände einer Firma hatte ein Mitarbeiter in einem Container aus Südamerika drei schwarze Spinnen entdeckt und daraufhin die Behörden alarmiert, wie der Geschäftsführer der Firma, Rolf Schönberger, am Freitag sagte.

Der Experte des Kölner Zoos riet dazu, den Container bis auf Weiteres zu versiegeln. Eine Spezialfirma hat den Auftrag gefasst, ihn «spinnenfrei» zu machen. Die Spinnen werden vermutlich mit Gas getötet, so die Feuerwehr. Ein Biss der «Schwarzen Witwe» kann in seltenen Fällen auch für Menschen tödlich sein.

Auch in der Schweiz kommt es immer wieder zu Problemen mit Spinnen. Ein Mann, der in Basel wohnt, leidet unter Spinnenbefall seiner Wohnung: Nicht weniger als 29 teils bis zu zwei Zentimeter lange Spinnen hat er seit September 2020 gefangen. Diese nisten sich immer mal wieder auch in Kleidungsstücken ein: «Ich spürte, wie mir etwas den Rücken hochkrabbelte», schildert er das Erlebnis, als er in einen Bademantel schlüpfte, in dem es sich eine Spinne bequem gemacht hatte.