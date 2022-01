22 als Glückszahl – Drei Skitalente schaffen den Sprung nach Peking, auch dank «Jugendbonus»

Bei den Schweizer Skistars sind an Olympia alle grossen Namen dabei. Es haben aber auch drei Talente ins Aufgebot für die Winterspiele in Peking geschafft.

1 / 4 Aline Danioth wird nach Peking reisen. freshfocus Dies, obwohl sie die Limite auch aufgrund ihrer langen Verletzungspause nicht gepackt hat. EXPA/ Erich Spiess/freshfocus Ebenfalls dabei ist Noémie Kolly und … freshfocus

Darum gehts 15 Medaillen sollen an den Olympischen Spielen für die Schweiz gewonnen werden.

Auch die Zahl 22 spielt eine grosse Rolle bei Swiss Olympic. Es ist die Glückszahl.

Ins Aufgebot bei Olympia haben es auch drei vielversprechende Ski-Talente geschafft.

22 – diese Zahl wird von Swiss Olympic als Glückszahl für die Olympischen Spiele festgelegt. Dies erklärt zumindest der Präsident Jürg Stahl an einer Medienkonferenz. Seine Erklärung ist einfach: «Wir haben bislang 153 Medaillen an Winterspielen gewonnen. 66 davon in der Disziplin Ski-Alpin. Es gab 22 Gold-, 22 Silber- und 22 Bronzemedaillen und nun sind die Spiele im Jahr 2022.» Die 22 auch gleich als Medaillenziel auszurufen, so mutig war Swiss Olympic aber nicht. Die 168 Sportlerinnen und Sportler sollen aber für 15 Edelmetalle sorgen.

So oder so: Die Alpinen sind auch an diesen Spielen als Medaillensammler eingeplant. Ob in der Abfahrt, im Super-G, im Riesenslalom, Slalom oder Teamwettbewerb. Überall haben die Schweizer Vertreter und Vertreterinnen gute Chancen auf einen Platz in den Top drei. Grosse Überraschungen gibt es eigentlich keine im Selektionsprozess, oder zumindest fehlt kein grosser Name. Odermatt, Suter, Gut-Behrami, Feuz, Gisin, Holdener, Yule, Zenhäusern sind alle am Start. Ins Aufgebot haben es aber auch drei Nachwuchshoffnungen geschafft, die eigentlich die interne Limite für eine Selektion nicht erreicht haben. Beim Selektionskomitee spricht man dabei auch vom «Jugendbonus».

Danioth macht Reise mit

Bei den Frauen wird ein Talent-Platz von Noémie Kolly besetzt. Die 23-jährige Speed-Spezialistin fuhr im Dezember beim Super-G in St. Moritz mit Platz 17 ihr bestes Saisonergebnis ein. Ihr bisher bestes Weltcupergebnis erzielte sie am 24. Januar 2021 mit Platz zwölf im Super-G von Crans-Montana. Wenig überraschend wird auch Aline Danioth nach Peking reisen. Die 23-Jährige kommt nach einem weiteren Kreuzbandriss immer besser in Form. In ihren ersten beiden Weltcuprennen der Saison schaffte sie es jeweils in die Punkte. Bei den letzten beiden Europacup-Rennen triumphierte sie gar.

Auch bei den Männern gibt es einen jungen talentierten Athleten, der im Weltcup bislang noch nicht mit Top-Ergebnissen auf sich aufmerksam machen konnte. Ralph Stöckli, der Chef de Mission, erklärt: «Yannick Chabloz hat den elften Quotenplatz erhalten. Er kann in allen Disziplinen fahren.» Diese Vielseitigkeit spielte in die Karten. Aber immerhin: Chabloz fuhr in der Abfahrt von Gröden im Dezember bereits einmal in die Top 15. Dazu kommt: Er ist 22 Jahre alt – also passend zur Glückszahl von Swiss Olympic.