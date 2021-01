Taylor Swift gilt als Königin der Rache-Songs. In der 20 Minuten Radio-«Morning Show» erinnern Andrea und Vania an eine Reihe weiterer Pop-Acts, die in ihren Hits viel Privates preisgeben.

«Viele Songtexte sind ja nichtssagend», findet Andrea. «Aber wusstest du, dass es etwa in Taylor Swifts ‹I knew you were trouble› um ihre Beziehung zu Harry Styles geht?», ruft die «Morning Show»-Moderatorin in Erinnerung. «Ein bekanntes Beispiel, klar, aber von diesen Songs gibt es noch viel mehr», meint Andrea. 20 Minuten Radio-Praktikantin Vania hat drei davon entlarvt.

Ed Sheeran: «Don’t» (2014)

«Der Song stammt aus der Zeit, als der britische Mega-Star noch mit Ellie Goulding zusammen war», erklärt 20 Minuten Radio-Praktikantin Vania. Sheerans (29) Beziehung zur Popstar-Kollegin hielt nicht lange, Goulding (34) hatte nämlich angeblich eine Affäre mit dem damaligen One-Direction-Mitglied Niall Horan (27). «Ed Sheeran verarbeitete seinen Frust in seinem Song», so Vania.

Katy Perry: «I Kissed A Girl» (2008)

Die Inspiration für ihren Breakthrough-Hit habe US-Sängerin Katy Perry (36) bei «Black Widow»-Darstellerin Scarlett Johansson (36) gefunden, erklärt Vania. In einem Interview erinnerte sich Perry an den Moment, als sie Johansson auf einem Magazin-Cover entdeckte und daraufhin zu ihrem damaligen Freund sagte: «Also, wenn Scarlett mit mir rummachen will, mach ich sofort mit.» In «A Kissed A Girl» lebte sie den Gedanken wohl aus.

Outkast: «Ms. Jackson» (2009)

Bei Outkast-Sänger André 3000 (45) ging es um Reue. «Er widmete den Song seiner Ex, Hip-Hop-Queen Erykah Badu und ihrer Mutter. Damit wollte er sich für die Trennung entschuldigen», so Vania. In einem Interview habe Badu (49) verraten, dass ihre Mutter extrem positiv auf den Song reagierte und sich sogar «Ms. Jackson»-Merchandise, etwa ein Nummernschild, eine Tasse und ein passendes Kopfband gekauft habe.

