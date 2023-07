Basel: Drei Stunden kontrolliert, 628 Schnellfahrer erwischt

Auf der Autobahnbrücke der A2 von Basel Richtung Deutschland gilt Tempo 60. Eine Kontrolle zeigte: Viele halten sich nicht an die Höchstgeschwindigkeit.

Am Sonntag führte die Verkehrspolizei der Kantonspolizei Basel-Stadt auf der Grenzbrücke der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Deutschland eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während der dreistündigen Kontrolle zwischen elf und 14 Uhr registrierte die Polizei 628 Lenker, die zu schnell unterwegs waren. Der schnellste war ohne Toleranzabzug 120 km/h und damit doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Den Rasertatbestand hat er damit nur knapp nicht erfüllt.