Genfersee : Drei Taucher besichtigen Schiffswrack – 48-Jähriger taucht nicht mehr auf

Am Samstagmorgen ereignete sich in La Tour-de-Peilz, direkt neben dem Schiffswrack der SS Hirondelle, ein Tauchunfall. Ein 48-jähriger Schweizer wird vermisst.

Am Samstag gegen 10.45 Uhr wurde die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) in Lausanne darüber informiert, dass sich im Genfersee ein Tauchunfall ereignet hatte. Ein 48-jähriger Schweizer, der im Wallis wohnhaft ist, wird trotz der noch andauernden Suche immer noch vermisst, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt.



Nachdem die drei Taucher das Wrack der SS Hirondelle im Genfersee besichtigten, tauchte der 48-Jährige nicht mehr auf. Der letzte Kontakt soll stattgefunden haben, als sich der Vermisste in einer Tiefe von über 50 Metern befunden habe.