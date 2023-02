Gmüesgarte in Bern: Drei Tonnen Knoblauch sind zu hässlich für den Detailhandel

Der «Gmüesgarte» in Bern bietet drei Tonnen Knoblauch an, der zwar zu hässlich für den Detailhandel, aber von der Qualität her «einwandfrei» ist.

3000 Kilogramm Knoblauch bietet der «Gmüesgarte» in Bern zum Retten an.

Drei Tonnen Knoblauch aus dem Berner Seeland: Beim «Gmüesgarte» in Bern ist erneut eine gigantische Menge an Knoblauch angekommen, der zu schade ist, um nicht gegessen zu werden. Seit sechs Jahren bietet der kleine Hofladen in der Berner Altstadt Lebensmittel zum Verkauf an, die aufgrund von Schönheitsfehlern oder Überproduktion aussortiert werden.