Bei Yverdon VD : Drei Tote bei schwerem Unfall auf A1

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der A1 zwischen Estavayer-le-Lac und Yverdon-les-Bains ein schwerer Verkehrsunfall. Drei Personen starben, als ein Lastwagen mit einem Auto kollidierte.

Zwischen Estavayer-le-Lac und Yverdon-les-Bains im Kanton Waadt ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Auto ist in einem Tunnel aus noch unbekannten Gründen auf der rechten Spur zum Stillstand gekommen. Ein darauf folgender Lastwagen konnte dem Auto nicht mehr ausweichen.