Armenien : Drei Tote und Dutzende Verletzte bei Explosion in Eriwan

Auf einem gut besuchten Grossmarkt in der armenischen Hauptstadt kam es zu einer Detonation und ein Gebäude stürzte ein. Die Ursache der Explosion ist noch unbekannt.

Die Explosion hat einen Brand ausgelöst: Die Feuerwehr löscht das eingestürzte Gebäude auf dem Grossmarkt in Eriwan. (14. August 2022) AFP/Karen Minasyan

Darum gehts In der armenischen Hauptstadt kam es auf einem Grossmarkt zu einer Explosion.

Darauf stürzte ein Gebäude ein und ein Feuer brach aus.

Es gab drei Tote und etwa 40 Verletzte.

Bei einer Explosion auf einem Grossmarkt in der armenischen Hauptstadt Eriwan sind mindestens drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Die Explosion habe am Sonntag einen Brand ausgelöst, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Es gebe drei Tote, etwa 40 Verletzte seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Das Ministerium veröffentlichte eine Liste mit 25 Menschen, die nach der Explosion von ihren Angehörigen gesucht wurden.

Die Explosion hatte sich nach Angaben der Behörden am frühen Nachmittag auf dem Grossmarkt von Surmalu ereignet, der sonntags in der Regel sehr gut besucht ist. Ein Gebäude stürzte ein. Mit Baggern wurde unter den Trümmern nach Verschütteten gesucht, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zehn Überlebende sowie eine Leiche wurden geborgen. Insgesamt waren rund 200 Feuerwehrleute am Explosionsort im Einsatz.

Explosion nahe Feuerwerkskörpern

Die Explosionsursache war zunächst unklar. Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, die Explosion habe sich an einem Ort ereignet, an dem Feuerwerkskörper gelagert worden seien. Die Behörden äusserten sich zunächst nicht dazu.

Auf Fotos und Videos, die in Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. In einem Video waren mehrere aufeinanderfolgende Detonationen zu hören.

Kurz nach der Explosion auf dem Markt wurde die Metro in Eriwan wegen Bombenalarms evakuiert. Es sei aber kein Sprengsatz gefunden worden, teilten die Behörden später mit.

Die Explosion in der Hauptstadt traf Armenien in schwierigen Zeiten. Das kleine Kaukasusland mit seinen rund drei Millionen Einwohnern hat sich noch nicht von dem 2020 ausgebrochenen Krieg mit dem Nachbarland Aserbaidschan erholt, der mit einer schweren Niederlage für Armenien endete. Ausserdem steckt das Land in einer schweren politischen Krise.