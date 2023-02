Michigan State University: Drei Tote bei Schusswaffenangriff auf Uni-Gelände

USA : Drei Tote und fünf Verletzte bei Schusswaffenangriff auf Uni-Gelände

Ein Bewaffneter eröffnete am Montagabend auf dem Campus der Michigan State University das Feuer, tötete drei Menschen und verletzte fünf, bevor er sich selber das Leben nahm.

In Michigan hat ein Schütze auf dem Gelände der Universität des Bundesstaates drei Personen getötet.

Es ist 2023 bereits der sechste Schusswaffenvorfall an einer Schule, der Tote oder Verletzte fordert.

In den USA sind bei einem Schusswaffenangriff drei Menschen gestorben.

Bei einem neuen Schusswaffenangriff in den USA sind auf einem Universitätsgelände im Bundesstaat Michigan drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Der Angriff habe sich am Montagabend auf dem Gelände der Michigan State University in Lansing ereignet, teilte die Campus-Polizei mit.