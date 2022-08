Stein am Rhein SH : Drei Touristen wollen sich abkühlen und werden von der Strömung mitgerissen

Am Freitagmittag haben zwei Stand-up-Paddlerinnen und ein Mitarbeiter des Strandbads Riipark drei Touristen aus dem Rhein bei Stein am Rhein gerettet, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte.



Die Touristen hatten demnach beabsichtigt, sich im Rhein stehend abzukühlen, dabei unterschätzten sie die Strömung und das abfallende Ufer des Flusses und wurden von diesem mitgerissen, wie es weiter heisst. Aufgrund ihrer Notlage schrien sie um Hilfe. Zwei Stand-up-Paddlerinnen und ein Mitarbeiter des Strandbads

Riipark konnten die drei Personen in der Folge bergen und ans Ufer der Badeanstalt in Stein am Rhein bringen.