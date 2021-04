«Es ist ein Albtraum» : Drei Unfälle beim selben Haus – nun will es die Besitzerin verkaufen

Bereits zum dritten Mal krachte in der deutschen Stadt Voerde ein Auto gegen dasselbe Haus. Nun will die entnervte Besitzerin, die darin einen Coiffeursalon betreibt, die Liegenschaft verkaufen.

Eine Frau, die im nordrhein-westfälischen Voerde einen Coiffeursalon betreibt, ist wegen des Verkehrs vor ihrem Haus dermassen entnervt, dass sie es nun verkaufen will. Denn am Donnerstag krachte ein Autolenker gegen einen Baum direkt vor ihrer Liegenschaft – es war der dritte schwere Unfall an der Stelle. Das Haus liegt an einer scharfen Linkskurve direkt nach einer Bahnunterführung – und immer wieder kommen hier Lenker von der Fahrbahn ab. Nun setzte erneut ein Lenker seinen Kleinwagen gegen den Baum. Der mutmasslich angetrunkene Mann wurde dabei schwer verletzt, Baum und Haus wurden beschädigt.