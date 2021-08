Delta-Variante auf dem Vormarsch : Drei US-Staaten allein machen 40 Prozent der Covid-Spitaleinweisungen aus

Die Corona-Lage spitzt sich derzeit in drei US-Bundesstaaten besonders zu. Spitäler melden, dass sich ihre Betten und Intensivstationen mit Covid-19-Patienten füllen würden.

Die Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus sorgt in den USA für einen starken Wiederanstieg der Spitaleinweisungen. Die Zahl der stationär behandelten Patienten habe sich im Laufe des vergangenen Monats mehr als verdreifacht – von durchschnittlich fast 12’000 auf fast 43’000, teilten die US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) am Donnerstag mit. Die Delta-Mutante führe zu im Schnitt 94’000 Fällen pro Tag – der höchste Wert seit Mitte Februar.

Die Südstaaten Florida, Georgia und Louisiana machten fast 40 Prozent aller coronabedingten Krankenhauseinweisungen in den Vereinigten Staaten aus, hiess es weiter. Louisiana und Georgia weisen mit die niedrigsten Impfraten auf, lediglich 38 Prozent ihrer jeweiligen Bevölkerung ist vollständig geimpft. In Florida beträgt die Impfquote 49 Prozent und nähert sich dem nationalen Durchschnitt. In den meisten Neuenglandstaaten im Nordosten der USA sind weit mehr als 60 Prozent der Bewohner vollständig geimpft.

Auch die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 ist in den vergangenen zwei Wochen in den USA stark gestiegen – von im Schnitt 244 auf 426, also um rund 75 Prozent. Bisher sind dort mehr als 614’000 Menschen mit oder am Virus gestorben.