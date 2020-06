Schaffhausen

Drei Verletzte bei Angriff auf Personengruppe

In der Nacht auf Montag wurde in der Schaffhauser Altstadt eine Gruppe von Personen von 10 Angreifern attackiert. Ein Mann musste ins Spital gebracht werden.

Zwei Gruppen von Männern waren in der Nacht auf Montag in eine Auseinandersetzung in Schaffhausen involviert. (Symbolbild)

In der Altstadt von Schaffhausen hat sich in der Nacht auf Montag ein Angriff auf eine Personengruppe ereignet. Es seien zwei Gruppen von Männern involviert gewesen, teilte die Schaffhauser Polizei am frühen Montagmorgen in einer Medienmitteilung mit.