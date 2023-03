Rümikon AG : Drei Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Am Montagabend kam es in Rümikon AG zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Unfallursache ist noch unklar.

Strasse gesperrt: In den Verkehrsunfall in Rümikon AG sind drei Fahrzeuge verwickelt. (6. März 2023)

Am Montagabend kam es in Rümikon AG zu einem schweren Verkehrsunfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Zwei Personen wurden leicht verletzt, eine Person musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Gemäss Vanessa Rumpold, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, ist noch unklar, wie es zu diesem Unfall gekommen ist, wie sie gegenüber Reportern vor Ort sagte.