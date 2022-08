Medels GR: 3 Verletzte nach Frontalcrash – A13 gesperrt

Am Donnerstag vor einer Woche kam es nach einem Überholmanöver in der Nähe zu einem Unfall.

Ein 55-jähriger Deutscher fuhr am Freitag in Begleitung einer 62-Jährigen mit dem Auto von Norden kommend über die A13 in Richtung Tessin. Kurz nach 7.05 Uhr kam er in Medels GR, auf der nicht richtungsgetrennten Autostrasse, auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit einem Auto einer 56-jährigen Italienerin, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. «Durch die heftige Kollision wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt und zum Teil eingeklemmt.» Die beiden schwer verletzten Frauen mussten mit je einem Helikopter der Rega ins Kantonsspital nach Chur geflogen werden. Der mittelschwer verletzte Mann wurde mit der Rettung ins Spital nach Thusis gebracht.

Verkehr umgeleitet

Auto überschlägt sich

Bereits vor gut einer Woche kam es 800 Meter südlich zu einem Unfall, als eine 18-jährige Deutsche irrtümlich meinte, sie befände sich auf einer zweispurigen Autobahn und ein Überholmanöver startete. Die Frau fuhr am 18. August gegen 20 Uhr in Begleitung einer Kollegin (19) von Italien kommend über die A13 in Richtung Norden. Im Rheinwald glaubte sie, aufgrund der zweispurigen Autostrasse sowie der links daneben angrenzenden Kantonsstrasse, sich auf einer Autobahn zu befinden. Aus diesem Grund wechselte die Deutsche zum Überholen die Spur und fuhr auf der Südspur in Richtung Chur. Bei einer leichten Linkskurve beim Fuchstobel kam ihr ein Lieferwagen entgegen. Deshalb lenkte sie ihr Auto zwischen Leitbaken nach rechts auf die Nordspur zurück. Dort kollidierte das Auto seitlich mit einem ebenfalls in Richtung Norden fahrenden Auto eines 23-jährigen Deutschen. Nach dieser Kollision überschlug sich das Auto der beiden Frauen auf das Dach. Mit Schürfungen sowie leichten Verletzungen konnten die beiden das Auto eigenständig verlassen. Die leicht verletzte 19-jährige Mitfahrerin wurde darauf ins Spital nach Thusis gebracht, die 18-Jährige wurde an der Unfallstelle medizinisch betreut.