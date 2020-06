vor 15min

Polizeimeldungen Ostschweiz

Drei Verletzte nach Messerattacke

Bei einem Messerangriff in einer Asylunterkunft in Appenzell kam es zu mehreren Verletzten. Der mutmassliche Täter befindet sich in Haft.

von Büro Ostschweiz

Appenzell, 06.06.2020: In der Asylunterkunft Mettlen kam es zu einem Angriff mit einem Messer. Der Tat ging nach bisherigen Erkenntnissen ein Streit unter Asylbewerbern voraus. Dabei griff ein 34-jähriger Mann aus Algerien zu einem Messer und stach damit unvermittelt auf zwei 30 und 31 Jahre alte Beteiligte aus Sri Lanka ein. Alle drei Beteiligten wurden verletzt und mussten im Notfall des Spitals Appenzell medizinisch versorgt werden, wobei keiner der Beteiligten lebensgefährliche Verletzungen aufwies. Der mutmassliche Täter befindet sich in Haft.

In der Asylunterkunft Mettlen in Appenzell kam es am Samstagabend zu einer Messerattacke. Das teilte am Montagmorgen die Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden mit. Der Tat soll ein Streit unter Asylbewerbern voraus gegangen sein. Ein 34-jähriger Algerier habe während der Auseinandersetzung mit einem Messer unvermittelt auf zwei Sri Lanker (30 und 31) eingestochen. Dabei wurde eine Person am Oberschenkel, die andere am Kopf verletzt.

Auch der mutmassliche Täter wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Der Algerier konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Alle drei Asylbewerber mussten im Notfall des Spitals Appenzell medizinisch versorgt werden, wobei keiner der Beteiligten lebensgefährliche Verletzungen aufwies.