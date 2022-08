Bregaglia GR: Drei Verletzte nach missglückter Landung

Bregaglia GR : 3 Verletzte nach missglückter Landung

Beim Landeversuch eines Helikopters am Freitagvormittag in Maloja/Isola auf dem Gemeindegebiet von Bregaglia wurden drei Personen leicht verletzt.

Ein Grossaufgebot an Feuerwehrleuten und der Kantonspolizei Graubünden stand im Einsatz. (Symbolbild)

Am Helikopter entstand hoher Schaden.

Nach der missglückten Landung kurz vor elf Uhr wurde der private Helikopter des Typs EC 130 in Seitenlage aufgefunden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Die drei Insassen, alles ausländische Staatsangehörige, befanden sich auf einem Flug von Samedan nach Frankreich. Sie konnten den Helikopter selbstständig verlassen und sich in Sicherheit begeben. Eine Ambulanz der Rettung Oberengadin sowie ein Rega-Helikopter überführten die drei Leichtverletzten ins Spital Samedan.