Los Angeles : Drei Verletzte nach Schiesserei bei Justin Biebers After-Show-Party

Justin Bieber feierte sein Konzert im Vorfeld es Super Bowl mit prominenten Gästen. Da kam es vor dem Club The Nice Guy in West-Hollywood kam es zu Schüssen.

Eine Aftershow-Party von Justin Bieber in Los Angeles endete in einer Schiesserei. Laut «TMZ» hätten sich die Rapper Kodak Black (24), Gunna (28) und Lil Baby (27) auf der Strasse unterhalten, als gegen 2.45 Uhr ein Streit ausgebrochen sei. Kodak Black soll in der Folge jemandem einen Schlag verpasst haben. Plötzlich ertönten Schüsse, wie auf einem Video zu hören ist.



Drei Männer im Alter von 19, 24 und 60 Jahren wurden dabei verletzt, wie die «Los Angeles Times» schreibt. Laut «TMZ» ist auch Kodak Black unter den Verletzten. Er soll einen Beinschuss erlitten haben. Die Verletzten seien ausser Lebensgefahr. Passiert ist der Vorfall vor dem Club The Nice Guy. An der After-Show-Party wurden laut dem Promiportal «TMZ» Drake, Leonardo DiCaprio (47), Tobey Maguire (46), Kendall Jenner (26) und Khloe Kardashian (26) erwartet. Justin Bieber soll die Party nach den Schüssen schnell mit seiner Frau Hailey (25) verlassen haben.