Laax GR : Drei Verletzte nach Zusammenstoss mit umgekipptem Anhänger

Am Samstagnachmittag kam es in Laax zu einem Unfall mit einem umgekippten Anhänger. Drei Personen wurden dabei verletzt.

In diesem Auto wurden drei Personen verletzt.

Drei Personen haben sich am Samstagnachmittag auf der Oberalpstrasse in Laax schwer verletzt, als der Anhänger eines Lieferwagens auf die Gegenfahrbahn kippte. Die drei Personen sassen in einem entgegenkommendes Fahrzeug, das mit dem Anhänger frontal zusammenstiess.