Blatten: Drei Bergsteiger tot aufgefunden

Im Kanton Wallis haben Rettungskräfte drei Bergsteigerinnen und Bergsteiger nur noch tot bergen können. Die beiden Männer und eine Frau aus den Niederlanden waren am Freitag von der Schmadrihütte in Stechelberg BE in Richtung Grosshorn aufgebrochen. Weil am Freitag kein Kontakt mehr zu ihnen hergestellt werden konnte, wurde die Kantonspolizei Bern am Samstag, 20. Mai 2023, gegen 16.50 Uhr, verständigt und eine umfassende Suchaktion wurde umgehend eingeleitet.