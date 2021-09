Baselland - Drei Viertel aller Quarantänefälle sind Schülerinnen und Schüler

Seit den Sommerferien steigen die Corona-Fallzahlen an den Schulen, insbesondere auf der Primarstufe (gelb), exponentiell an.

In Frenkendorf, Muttenz und Liestal tragen Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse wieder Maske, nachdem die Corona-Infektionen überhand genommen haben. Das berichtet das «Regionaljournal» von Radio SRF . Eine entsprechende Weisung des Kantons gibt es dafür nicht, die Schulen haben die Maskenpflicht in Eigenverantwortung beschlossen.

«Die Schulen kommen an den Anschlag, wenn sie stark betroffen sind», sagt Philipp Loretz, Vizepräsident des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland gegenüber. Die Maske sei unbeliebt, aber das wirksamste Mittel gegen die Aerosolübertragung. SRF. Für Loretz steht darum fest: «Will man die Schulen offen behalten, dann ist die Maskenpflicht wohl unumgänglich.»

Ein Blick auf die Statistik ist aufschlussreich. Am 10. September waren im Kanton Baselland 899 Personen in Quarantäne. Seit dem Ende der Sommerferien hat sich die Zahl der Personen in Quarantäne verzehnfacht. Gemäss der Recherche von SRF entfallen davon drei Viertel auf Schülerinnen und Schüler.