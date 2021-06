Corona-Massnahmen - Drei Viertel der Bevölkerung wollen weiter Masken tragen

Die Umfrage

Marketagent.com hat vom 11. bis am 18. Juni 1026 Personen zwischen 14 und 74 Jahren aus der West- und Deutschschweiz befragt. Weitere Erkenntnisse der Umfrage: In der Westschweiz wird eine Lockerung stärker befürwortet als in der Deutschschweiz. Das Tragen von Masken wird auch von jenen, die für eine teilweise Lockerung sind, vor allem in den Verkehrsmitteln und in Gesundheitseinrichtungen nach wie vor als sinnvoll erachtet.