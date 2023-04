Kanton Thurgau: Drei Volg-Überfälle an einem Tag – «es gibt eindeutige Parallelen»

1 / 3 Die Überfall-Serie startete am frühen Samstagmorgen in Neukirch TG. Kapo TG Rund fünf Stunden später wurde in Altikon ZH eine weitere Volg-Filiale überfallen. Die Bilder der Täterschaft ähneln sich. Kapo ZH Ähnlich sehen die Bilder der Überwachungskamera auch am Samstagnachmittag in Pfyn TG aus, wo ein weiterer Volg ausgeraubt wurde. Auch das Vorgehen der Täterschaft sei in allen drei Fällen ähnlich gewesen. Kapo TG

Darum gehts Am Samstag kam es zu drei Raubüberfällen auf Volg-Filialen.

Die Polizei schliesst nicht aus, dass der Täter in allen Fällen derselbe ist und sucht Zeugen.

Insgesamt hat sich die Zahl der Überfälle im Kanton Thurgau verdoppelt.

In Neukirch TG war am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr wohl ein Dieb der erste Kunde einer Volg-Filiale. Er trat vermummt über den Haupteingang ein und bedrohte die Angestellte mit einem Messer, um an Bargeld zu gelangen. Wenig später flüchtete er zu Fuss in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Fünf Stunden später, über der Kantonsgrenze im Züricher Altikon, kam es zu einem ähnlichen Überfall: Wieder war das Ziel eine Volg-Filiale. Wieder war der Täter vermummt und mit einem Messer bewaffnet. Wieder flüchtete er mit Bargeld. Laut Kantonspolizei Zürich waren es mehrere Hundert Franken.

Doppelt so viele Überfälle wie im Vorjahr

Am selben Tag, weitere zwei Stunden später, wurde erneut ein Volg im Kanton Thurgau überfallen – diesmal in Pfyn TG. Auch hier war das Vorgehen dasselbe wie bei den beiden Beutezügen zuvor. In allen drei Fällen konnte der Täter noch nicht gefunden werden. Es drängt sich die Frage auf, ob es sich überall um dieselbe Person handelt. «Es ist augenscheinlich, dass es Parallelen beim Vorgehen und Aussehen des Täters gibt», sagt Daniel Meili, Sprecher der Kapo TG, gegenüber 20 Minuten.

Ob es tatsächlich dieselbe Person war, könne man erst sagen, wenn die Fälle geklärt sind. Aber: «Dieser Aspekt wird in die Ermittlungen mit einbezogen», so Meili. Man arbeite derzeit mit Hochdruck an den Fällen und stehe dabei in engem Kontakt mit der Kapo ZH. Wer Angaben zum Tathergang oder zum Täter machen kann, soll sich bitte bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 melden.

Die Vorfälle passen zur steigenden Tendenz von Überfällen im Kanton Thurgau. Im vergangenen Jahr gab es dort insgesamt 49 Raubüberfälle – doppelt so viele wie im Jahr zuvor.