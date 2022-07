Telefonbetrug: Drei von 50 Versuchen reichten für über 140’000 Franken Beute

In drei Fällen, die am Freitag angezeigt wurden, waren die Betrüger aber erfolgreich und konnten insgesamt über 140’000 Franken Beute machen.

Bei der Kantonspolizei Aargau gingen alleine am 1. Juli 50 Meldungen wegen versuchtem Telefonbetrug ein, wie die Behörde am Samstag mitteilte. Die meisten angerufenen Personen hätten den Schwindel auf Anhieb durchschaut.

Die Geschichten sind immer die gleichen. Einbrecher seien unterwegs und um die Vermögenswerte in Sicherheit zu bringen, müssten diese jetzt ganz dringend der «Polizei» übergeben werden. Oder eine nahe Angehörige, etwa die Tochter, liege nach einem schweren Unfall im Spital und brauche wegen fehlender Versicherungsdeckung jetzt eine grössere Summe Bargeld, um behandelt zu werden. Obschon Schweizer Kantonspolizeien seit Jahren vor allen erdenklichen Telefonbetrugsmaschen warnen, fallen Seniorinnen und Senioren in schöner Regelmässigkeit durch die Maschen.

