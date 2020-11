In Luzern steht ein Spiel gegen den Abstieg an, die Schweiz gegen die Ukraine, der Sieger bleibt in der Gruppe A der Nations League. Doch ob dieses Spiel am Dienstagabend überhaupt angepfiffen wird, ist mehr denn je unsicher. Auch noch wenige Stunden davor warten die beiden Teams auf einen Entscheid des Kantonsarztes.