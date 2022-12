Drei Winter-Erlebnisse, wenn dich Skifahren langweilt

Auch wenn viele gegen 365 Sommertage im Jahr nichts einzuwenden hätten: Der Winter bringt uns Abwechslung. Das kalte Wetter zwingt zum Kleiderwechsel, weckt die Lust auf dampfende Eintöpfe und eröffnet für wenige Monate eine andere Freizeitwelt: Wir kurven mit dem Snowboard durch den Tiefschnee, rasen mit dem Schlitten durch die Nacht, sliden entlang der Loipe oder stampfen mit Schneeschuhen durch unberührtes Weiss. Hat man alle Programmpunkte aber abgehakt, kommt vielleicht der Wunsch nach Neuem. Nehmt Stift und Papier zur Hand, wir hätten da was für die Bucket-List.

Eisbaden in Arosa

Die Badesaison ist zu Ende? Nein, nicht überall! Und wir sprechen nicht vom 11’925 Kilometer entfernten Bali, sondern von einem Ort hier in der Schweiz. Am Untersee in Arosa hat 2021 die erste Schweizer Eisbadi eröffnet. Wurde eigentlich auch mal Zeit! Schliesslich springen seit Wim Hoffs Kältepredigt gefühlt alle in eisige Gewässer.

Eisbaden: Positive Effekte

Neulinge erhalten in der Eisbadi selbstverständlich eine kleine Instruktion – dafür wird online vorab ein Termin vereinbart. Wer will, verbindet das frierende Erlebnis mit einem heissen Kontrast. Auf dem Gelände befindet sich eine finnische Sauna mit Blick auf den Untersee und das Schiesshorn.



Weitere Infos: hier.

Snowga in St. Moritz

Wenn Yoga bei 30 bis 40 Grad Celsius eine Trendbewegung lostreten kann, funktioniert das in die andere Richtung bestimmt auch. Unter der Bezeichnung Snowga (Wortschöpfung aus Snow und Yoga) stösst man das Ooooom inmitten von Schnee aus. Die einheimische Bergwelt bietet dafür die ideale Kulisse.



In St. Moritz stehen für geführte und selbstständige Yoga-Flows auf der Paradiso-Piste auf Corviglia vier präparierte Flächen zur Verfügung. Den Weg dorthin erreicht man auf Skiern oder mit dem Snowboard. Im Gegensatz zu den gefüllten Yoga-Räumen hat man unter freiem Himmel keinerlei Platzmangel, immer frische Bergluft und reichlich Sonnenlicht für den eigenen Vitamin-D-Speicher. In diesem Sinne: Namasté.



Weitere Infos: hier.

Die Berglandschaft einmal um 180 Grad gedreht erleben? Ab zum Snowga! Getty Images/Cavan Images RF

Husky-Schneeschuhtour im Muotathal