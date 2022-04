Derbyshire, UK: Dreifache Mutter (39) stirbt während Kaltwasser-Therapie

Kevin O'Neill, der die Therapien durchführt, sagt zum Vorfall: «Ich habe in zwei Jahren 1100 Menschen ins Wasser gebracht und so etwas ist noch nie passiert.» Der Veranstalter leitete sofort lebensrettende Massnahmen ein und versuchte die Frau zu reanimieren, sie verstarb jedoch später im Spital.

Am Montag ist eine 39-jährige Dreifachmutter bei einer Kaltwasser-Therapie ums Leben gekommen. Die Frau nahm mit einer Kollegin an einem Camp in Buxworth, Derbyshire in Grossbritannien teil. Geleitet wurde die Therapie vom Therapeuten Kevin O’Neill, der laut eigenen Aussagen schon über 1100 Menschen im kalten Wasser begleitet hat.