Charlize Theron: Schauspielerin äussert sich zu Facelifting-Gerüchten

Kritik an Doppelmoral zwischen Männern und Frauen

Die dreifache Oscar-Preisträgerin kritisierte auch die Doppelmoral zwischen Männern und Frauen bei dem Thema Altern. «Ich habe immer Probleme damit gehabt, dass Männer wie ein guter Wein altern und Frauen wie Schnittblumen. Ich verachte dieses Konzept und möchte dagegen ankämpfen.» Sie finde aber auch, «dass Frauen so altern sollten, wie es sich für sie richtig anfühlt». Es müsste allgemein «etwas mehr Einfühlungsvermögen gegenüber der Art und Weise» an den Tag gelegt werden, «wie wir alle unsere Reise durchlaufen».

«Das will niemand hören»

Als sie dann im Alter von 43 Jahren «Tully» drehte und dafür erneut stark zunehmen musste, sei ihr das anschliessende Abspecken nicht mehr so leichtgefallen. «Ich erinnere mich, dass ich nach einem Jahr, in dem ich versuchte, abzunehmen, meinen Arzt anrief und sagte: ‹Ich glaube, ich sterbe, weil ich dieses Gewicht nicht verlieren kann.›» Er habe ihr dann erörtert, dass ihr Stoffwechsel mit über 40 nicht mehr so sei wie früher. «Das will niemand hören.»