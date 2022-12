Matthias Mayer: Ski-Star tritt in Bormio überraschend zurück

Matthias Mayer fehlt «der Biss»

In einem Interview im Anschluss meinte Mayer dann: «Für mich ist die Zeit gekommen. Der Biss fehlt mir derzeit.» Dass der Rücktritt für alle überraschend kam, dafür sprechen die Ergebnisse. Mayer fuhr in diesem Jahr bereits zwei Mal aufs Podest, verpasste das Treppchen dazu zwei Mal nur um wenige Hundertstel. «Es war letztes Jahr eine gewaltige Saison mit der dritten olympischen Goldmedaille und ich bin heuer gut reingestartet und bin zufrieden. Aber es reicht einfach», erklärte sich der Ski-Star.

Mayer gewann in seiner Karriere drei Mal Olympiagold. 2014 in der Abfahrt und 2018 und 2022 im Super-G. Er war der erste Skifahrer, der an drei aufeinanderfolgenden Winterspielen Gold gewinnen konnte. Ausserdem sicherte er sich bei den Winterspielen in Peking 2022 in der Abfahrt auch noch die Bronze-Medaille – hinter Beat Feuz.