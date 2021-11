Bei Preisverleihung : Dreifachvater Prinz William kritisiert Bevölkerungswachstum in Afrika

Der Bevölkerungszuwachs in Afrika sei eine Bedrohung für die Artenvielfalt und das Klima. Das sagte der Royal an einer Preisverleihung der Tusk-Stiftung. Der 39-Jährige selbst ist mittlerweile dreifacher Vater.

Chris Jackson/Getty Images for Tusk Trust

Bei seiner Rede an der Preisverleihung der britischen Tusk-Stiftung kritisierte Prinz William das Bevölkerungswachstum in Afrika.

Der Zuwachs in der Bevölkerung stelle Naturschützer und die Welt vor eine Herausforderung.

Der britische Prinz William hat in einer Rede das Bevölkerungswachstum in Afrika und dessen Einfluss auf Umwelt und Natur kritisiert. «Der zunehmende Druck auf Afrikas Wildtiere und Lebensräume durch die menschliche Bevölkerung stellt Naturschützer sowie die ganze Welt vor grosse Herausforderungen», sagte der 39-Jährige der «Times» zufolge am Montagabend bei einer Preisverleihung der britischen Tusk-Stiftung. Schätzungen zufolge wird sich die afrikanische Bevölkerung bis zum Jahr 2050 auf rund 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln.