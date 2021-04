Florida : Dreijähriger bei seiner Geburtstagsparty erschossen

In Florida hat eine irregeleitete Kugel einen Knaben tödlich getroffen. Für Hinweise zur Ergreifung des Täters wurde eine Belohnung von 15’000 Dollar ausgesetzt.

Die Polizei in Florida hat nach tödlichen Schüssen auf einen Dreijährigen während dessen Geburtstagsfeier Mordermittlungen aufgenommen. Der Knabe namens Elijah sei am Samstagabend in einem Vorort von Miami mutmasslich von einer irregeleiteten Kugel getroffen worden, als Unbekannte vor seinem Haus das Feuer mit halbautomatischen Waffen eröffnet hätten, teilte die Polizei von Miami-Dade am Dienstag mit. Das Kleinkind sei ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber seinen schweren Verletzungen erlegen.