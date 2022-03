Chicago : Dreijähriger Knabe erschiesst versehentlich seine Mutter

In den USA ist es zu einer Tragödie mit einer Schusswaffe gekommen. Noch ist unklar, wie das Kind an die Pistole kam, mit der es seine Mutter tötete.

Ein dreijähriger Knabe hat beim Spielen mit einer Pistole in den USA seine Mutter erschossen. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag ereignete sich die Tragödie bereits am Samstagabend auf einem Parkplatz eines Supermarkts in einem Vorort von Chicago. Demnach bekam der Junge, der auf einem Kindersitz auf der Rückbank des elterlichen Autos sass, auf bislang unbekannte Weise die Pistole seines Vaters in die Finger.