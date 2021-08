Österreich - Dreimal so viele Schulabmeldungen erwartet wie im Vorjahr

In den ersten beiden Schulwochen, der sogenannten «Sicherheitsphase» sollen Schüller dreimal getestet werden – ob schon geimpft oder nicht.

Schulabmeldungen in Österreich erreichen Höchstwerte.

In Österreich wurden bis heute, 5. August, rund 3600 Kinder fürs kommende Schuljahr abgemeldet. Schon Anfang Juli schlugen Schulleiter Alarm wie «Die Krone» berichtet. Grund dafür seien die geltenden und künftigen Corona-Massnahmen sagen die Verantwortlichen. In einer sogenannten Sicherheitsphase würden alle auch ausserhalb der Klassenzimmer eine Maske tragen und alle Schüler würden dreimal wöchentlich getestet. Ob nach dieser Phase weiterhin eine Maskenpflicht bestehe oder getestet werde, hänge von der allgemeinen Lage in Österreich ab wie «Heute» schreibt.